Das Feuer im Wald bei Jüterbog ist seit Freitagabend auf dem Rückzug und an den Rändern bereits erloschen. Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten eingestellt.

Potsdam/Jüterbog - Der Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog südlich von Berlin ist deutlich kleiner geworden. Es brenne nur noch ein wenig im Zentrum des Gebietes - an den Rändern sei das Feuer schon erloschen, sagte ein Sprecher der Einsatzleitung. Die Feuerwehr habe die Löscharbeiten daher bereits am Freitagabend vollständig eingestellt.

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstag ausgebrochen. Alte Munition im Boden erschwerte die Löscharbeiten. Ein Löschhubschrauber wurde zur Unterstützung eingesetzt. Auf dem Gelände gab es bereits in der Vergangenheit Brände.



Der Brand umfasste eine Fläche von rund 180 Hektar, bis zu 70 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge im Einsatz. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr werde das Gelände über das Wochenende weiter vor Ort beobachten, hieß es. Eine Übergabe an den Eigentümer sei für Montag geplant.