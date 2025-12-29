Ein Ausflug in die Sächsische Schweiz endet dramatisch. Auch wenn man eine Wander-App benutzt, sollte man sich von den Bedingungen vor Ort überzeugen.

Waltersdorf - Ein 49 Jahre alter Wanderer ist in der Sächsischen Schweiz an einer Felskante etwa fünf Meter abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Auch sein Hund fiel in die Tiefe und wurde verletzt, teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit. Zuerst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet. Eine Begleiterin des Mannes hatte die Rettungskräfte alarmiert.

Mann soll Wander-App genutzt haben

Das Unglück geschah am Fritschenstein bei Waltersdorf. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann sich den Weg über eine Wander-App anzeigen lassen, der allerdings Kletterpassagen enthielt. Der 49-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Hund kam in eine Tierklinik.

Bergwacht hatte 2023 an der Unglücksstelle trainiert

Die Bergwacht war auf den Einsatz gut vorbereitet, denn 2023 hatte es an der Unglücksstelle eine Übung gegeben, sagte DRK-Sprecher Kai Kranich auf Anfrage. Wer sich über die Arbeit der Bergwacht informieren will, kann das an diesem Dienstag in Wehlen tun. Dann kann man mit den Bergrettern ins Gespräch kommen.