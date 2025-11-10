Mellingen - Unbekannte Diebe haben in Thüringen einen Lkw mit Sportartikeln leer geräumt und dabei Waren im Wert von etwa 100.000 Euro gestohlen. Das Fahrzeug habe das Wochenende über in Mellingen gestanden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Dort hätten ihn die Diebe wohl unbemerkt aufgebrochen. In der Nacht auf Montag wurde der Diebstahl der Polizei schließlich gemeldet, hieß es.

Da es sich bei dem Lkw um einen 40-Tonner und demnach um eine große Menge an Ware handelt, geht die Polizei derzeit von einem schweren Fall des Bandendiebstahls aus. Eine Einzelperson hätte den Abtransport der Beute nicht alleine stemmen können, hieß es.