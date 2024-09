Wernigerode - Die Wetterlage bietet bei den Löscharbeiten gegen den Waldbrand rund um den Brocken zunächst kaum Unterstützung. Am Samstag und Sonntag bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiter warm und trocken. Dabei erreichen die Temperaturen im Ortsteil Schierke in Wernigerode auf 600 Metern Höhe bis zu 27 Grad. Auf dem Brocken liegen die Werte laut einem Sprecher bei bis zu 23 Grad.

Auch am Sonntag bleibt es zunächst sonnig rund um den Brocken, Regen wird weiter nicht erwartet. Erst am Nachmittag und Abend ziehen laut der Vorhersage einige Wolken auf. Auf dem Brocken selbst werden Temperaturen bis zu 21 Grad erwartet.

Schauer in der Nacht auf Montag

Erst in der Nacht auf Montag treten zum Teil mit Gewittern durchsetzte Schauer am Brocken auf. Der Regen zieht sich laut der Vorhersage bis in den Montag hinein. Dabei kühlt es deutlich ab. In Sachsen-Anhalt liegen die Höchstwerte im Landkreis Harz zwischen 12 und 18 Grad.