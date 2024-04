Warmer Wochenstart in Berlin und Brandenburg erwartet

Menschen gehen und fahren an der Frankfurter Allee, während die Sonne auf den Fernsehturm scheint.

Berlin/Potsdam - Auf einen sonnig-warmen Start in die Woche können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg freuen. Nachdem es am Montagmorgen noch bewölkt bleibt, wird es im Tagesverlauf dann weitestgehend sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bis zu 24 Grad sind demnach zu erwarten. Es bleibt trocken und aus Nordosten weht ein schwacher Wind.

Auch in der Nacht zum Dienstag soll kein Regen fallen. Die Temperaturen sinken bis auf neun Grad.