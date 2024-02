Jena/Eisenberg - Trotz eines Streikaufrufs der Gewerkschaft ver.di ist der öffentliche Nahverkehr in Jena und im Saale-Holzland-Kreis am Donnerstag kaum eingeschränkt. Der Verkehr rolle nahezu planmäßig, teilten die Stadtwerke Jena am Donnerstagmorgen mit. Den Angaben der Stadtwerke Jena zufolge hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten des Jenaer Nahverkehrs und der JES Verkehrsgesellschaft am Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft ver.di wies darauf hin, dass kein flächendeckender Streik angekündigt wurde, sondern lediglich einzelne Kollegen zum Streik aufgerufen waren.