In Oberkrämer hat eine Kompostieranlage gebrannt. Der Rauch war zwischenzeitlich so stark, dass die Feuerwehr eine Warnmeldung für das Gebiet aussprach.

Oberkrämer - In Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) hat die Feuerwehr vor einer starken Rauchentwicklung durch einen Brand in einer industriellen Kompostieranlage gewarnt. Die Warnung für die Ortsteile Vehlefanz und Karlsruh sei mittlerweile aber wieder aufgehoben worden, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr.

Am Morgen wurden die Bewohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Belüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Es bestand eine amtliche Gefahrenmeldung, die auch für Teile der Autobahn 10 galt. Die Löscharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen.