Für die Wartung des Autobahntunnels an der Grenzallee gibt es einen neuen Termin. Autofahrer müssen sich am Dienstagabend auf Sperrungen einstellen.

Berlin - Der Autobahntunnel Grenzallee wird morgen Abend für Wartungsarbeiten gesperrt. Die A100 ist am Dienstag ab 21.00 Uhr bis voraussichtlich 1.00 Uhr morgens zwischen dem Autobahndreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle Treptower Park gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Eigentlich sollte die Wartung schon in der vergangenen Woche durchgeführt werden, doch sie wurde kurzfristig verschoben. Nun werde sie nachgeholt.