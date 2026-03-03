Mehr als jeder dritte Wahlkreis hatte zuletzt deutlich zu viele oder zu wenige Wahlberechtigte. Wie sich die politische Landkarte jetzt verändert.

Hannover - Niedersachsen bekommt zur Landtagswahl 2027 drei zusätzliche Wahlkreise. Das hat der Landtag mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen beschlossen. CDU und AfD stimmten gegen die Änderung.

Neu geschaffen werden die Wahlkreise Rastede/Varel, Nordhorn und Vechta-Süd. Die Zahl der Landtags-Wahlkreise im Land steigt damit von 87 auf 90.

Alte Einteilung verstieß gegen die Verfassung

Hintergrund ist, dass der Staatsgerichtshof in Bückeburg Ende 2024 festgestellt hatte, dass die Zahl der Wahlberechtigten bei der Wahl 2022 in zu vielen Wahlkreisen zu sehr vom Durchschnitt abgewichen hatte. Die Wahlkreise entsprachen damit nicht mehr den Bevölkerungsverhältnissen. Das war laut Niedersachsens oberstem Gericht mit der Verfassung nicht vereinbar.

Der Durchschnitt lag 2022 bei 69.710 Wahlberechtigen pro Wahlkreis. Der Landeswahlleitung zufolge lagen 33 der 87 Wahlkreise nach dem bisherigen Zuschnitt jedoch um mehr als 15 Prozent darunter oder darüber.