Bei der Arbeit weinen – eher ungewöhnlich. Doch beim Dreh für ihren neuen Song fließen bei den No Angels plötzlich die Tränen.

Die Kult-Popband No Angels hat einen neuen Song veröffentlicht - und in der Vorbereitung kollektiv Tränen verdrückt. (Acrhivbild)

Köln - Die No Angels haben einen Charity-Song veröffentlicht - was in der Vorbereitung zu einer tränenreichen Angelegenheit wurde. Die Arbeit am Lied „I still believe“ wurde von starken Emotionen und einem großen Gemeinschaftsgefühl begleitet, wie die Popgruppe der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es ist die Hymne des diesjährigen RTL-Spendenmarathons, bei dem für notleidende Kinder gesammelt wird.

„Der Videodreh ging sehr tränenreich daher“, berichtete Sängerin Jessica Wahls der dpa. „Wir standen so zusammen, Schulter an Schulter und plötzlich spürte ich, dass irgendwer verkrampft. Und dann sah ich schon, dass Sandy die Tränen kamen.“ Innerhalb weniger Sekunden sei es bei den anderen Bandmitgliedern ähnlich gewesen. Bei den No Angels bahnten sich kollektiv Tränen den Weg. „Es war auf gewisse Weise magisch“, sagte Wahls.

Kinder liegen der Band am Herzen

Die Situation von Kindern liegt der Band sehr am Herzen. „Das sind die, die für die Probleme, die auf sie zukommen, gar nichts können. Es sind auch die, die sich noch nicht selbst helfen können. Für sie muss man aktiv etwas tun und sie unterstützen“, sagte Wahls. „Kinderseelen sind so verletzlich.“ Daher freue sich die Band, mit dem Lied helfen zu können. „Man fühlt sich ja manchmal auch hilflos und weiß gar nicht, wo man mit der Hilfe ansetzen soll.“

Der RTL-Spendenmarathon beginnt am Donnerstag (20. November) um 18 Uhr - und wird ganze 30 Stunden dauern. Die Charity-Aktion feiert in diesem Jahr ihre 30. Ausgabe. Moderator und RTL-Charity-Chef Wolfram Kons wird sich mit der Sendung immer wieder in das RTL-Programm einklinken. Die No Angels präsentierten „I still believe“ im Studio.

Zu den Unterstützern des Spendenmarathons zählen neben der Popband zahlreiche Prominente, etwa Fußballnationaltrainer Julian Nagelsmann mit Freundin Lena Wurzenberger.