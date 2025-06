Schafe sieht man in Brandenburg eher selten. In Roskow soll nun eine besondere Anlage entstehen. Die Betreiber gehen damit auch ein Wagnis ein.

Roskow - In Roskow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) soll künftig Schafwolle gewaschen und getrocknet werden. Man plane eine eigene Wollwaschmanufaktur in dem Ort, sagte Betreiberin Katja Behling. Die Anlage könne in einem Durchlauf etwa 20 Kilogramm Wolle reinigen und anschließend trocknen. So könnte ein Stück der Verarbeitungskette noch im Land erhalten werden.

Etwa im Oktober könnten bereits die ersten Probeläufe stattfinden, sagte Behling. Andere Schafhalter könnten dann mit ihrer Wolle nach Roskow kommen. Dann müsse man schauen, ob die Anlage wirtschaftlich arbeitet. Sie rechne mit etwa fünf möglichen Waschgängen pro Tag, führte Behling aus. Es gehe darum, „ein richtiges regionales Produkt“ zu schaffen. Behling züchtet seit vielen Jahren die einheimische Landschafrasse Skudde. Auch deren Wolle soll demnach künftig in Roskow veredelt werden.

Der Grundausbau für die zukünftige Wollwäscherei soll laut dem Brandenburger Landwirtschaftsministerium rund 83.000 Euro kosten. Das Ministerium steuert demnach etwa ein Drittel bei.