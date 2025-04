Wassersport und Freizeit auf Booten ist beliebter denn je. Unfälle kommen dabei immer wieder vor. Ehrenamtlichen Helfer stehen an manchen Stellen in Berlin bereit.

Die DRK-Wasserwacht ist bereit für Hilfseinsätze in der Sommersaison am Wannsee. (Archivbild)

Berlin - Zum Beginn der Sommersaison für Segler, Kajakfahrer und Schwimmer beginnt an der Havel in Berlin auch die Wasserwacht des Roten Kreuzes (DRK) mit ihrer Arbeit. Bis Ende September sind an den Wochenenden und Feiertagen 160 ehrenamtliche Wasserretterinnen und -retter im Einsatz, wie das DRK mitteilte. In den Sommerferien werden auch wochentags zusätzliche Schichten eingelegt.

Die Wasserwacht Berlin betreibt drei Rettungsstationen mit Booten und Tauchgeräten an der Havel in Alt-Gatow und Breitehorn und am Wannsee. Das Einsatzgebiet umfasst den Bereich Unterhavel mit Wannsee, Pohlesee, Stölpchensee, Griebnitzsee und Teile des Teltowkanals.

Im vergangenen Sommer 2024 gab es mehr als 1.250 Einsätze. Rund 1.100 Menschen sei in Notlagen geholfen worden, 960 Boote wurden aus Havarie-Situationen geborgen.