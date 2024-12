Das Wetter in der Hauptstadtregion zeigt sich zum Jahreswechsel noch einmal von seiner stürmischen und unbeständigen Seite. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Kurz vor dem Jahreswechsel können sich die Menschen in der Hauptstadtregion auf frostige Temperaturen einstellen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge gibt es in den nächsten Tagen aber wieder mildere Werte, dafür mischen sich auch Regen und Sturm in die Aussichten.

Im Tagesverlauf ist es bewölkt. Bei Temperaturen von vier bis sechs Grad gibt es örtlich Sprühregen. In der Nacht zum Dienstag hält sich die Wolkendecke und die Werte sinken auf bis zu minus ein Grad ab. In Norden Brandenburgs sind auch einzelne Böen laut DWD nicht ausgeschlossen.

Am Dienstag, dem letzten Tag des Jahres, klettern die Temperaturen auf etwa sechs Grad. Ansonsten ist es von Berlin bis ins südliche Brandenburg heiter. In der Nacht zu Mittwoch zieht Regen auf und die Tiefstwerte sinken bis auf ein Grad ab. Im Norden Brandenburgs können vermehrt stürmische Böen auftreten.

Am Mittwoch startet das neue Jahr mit stürmisch-nassem Wetter. Zu Beginn des Tages sind stürmische Böen, vereinzelt auch Sturmböen möglich. Später nimmt der Wind ab und Schauer setzen ein. Die Höchstwerte liegen bei acht Grad.