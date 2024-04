Wechselhaftes Aprilwetter am Donnerstag in Thüringen

Erfurt - Auf wechselhaftes Aprilwetter können sich die Menschen in Thüringen am Donnerstag einstellen. Am Vormittag wird der Himmel nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bedeckt bleiben und es ist mit Regenschauern zu rechnen. Am Nachmittag wird vermehrt die Sonne scheinen und auch die Regenwahrscheinlichkeit nimmt im späteren Tagesverlauf ab. Die Höchsttemperatur liegt bei bis zu 13 Grad und es weht ein schwacher Wind. Im Bergland werden auch am Donnerstag wieder etwas Schnee und Glätte erwartet. Dort liegt die Höchsttemperatur bei bis zu 9 Grad. In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen auf bis zu 1 Grad, im Bergland auf bis zu minus 2 Grad.