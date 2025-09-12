Von Freitag bis Montag bleibt das Wetter in Niedersachsen und Bremen unbeständig. Neben Schauern und Gewittern gibt es aber auch trockene Phasen – und milde Temperaturen bis 22 Grad.

Hannover - Wer am Wochenende in Niedersachsen und Bremen unterwegs ist, sollte den Regenschirm griffbereit haben - und ihn gut festhalten. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zeigt sich das Wetter am Wochenende von seiner launischen Seite.

Am Freitag ziehen nachmittags und abends immer wieder Schauer über das Land, örtlich auch Gewitter. An der Nordsee und im südlichen Bergland regnet es häufiger. Während es auf Langeoog höchstens 17 Grad warm wird, klettert das Thermometer im Raum Hannover-Hildesheim auf 21 Grad. Der Wind weht zeitweise stark mit stürmischen Böen an der Küste.

In der Nacht zu Samstag lockert es allmählich auf und die Schauer klingen ab. An der See sinken die Temperaturen auf 13 Grad, im Binnenland auf 8 bis 11 Grad. Der Wind weht schwach bis frisch.

Am Samstag bleibt es unruhig, es gibt Schauer und vereinzelte Gewitter. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad in Ostfriesland, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt bei bis zu 20 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See teils stark und böig.

Wetter bleibt unbeständig

In der Nacht beruhigt sich das Wetter allmählich, es lockert auf. Die Tiefstwerte liegen bei 13 Grad auf den Inseln, in der Harzregion werden 8 Grad erwartet. Der Wind weht schwach, an der Küste mäßig bis frisch.

Der Sonntag beginnt erneut wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Laut dem DWD breitet sich im Tagesverlauf dichte Bewölkung mit Regen aus. Die Temperaturen liegen bei 19 Grad. Nachts ist es wechselhaft bewölkt mit einigen Schauern, an der Küste kann es Gewitter geben. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 15 und 11 Grad bei mäßigem bis frischem Wind. An der See wird es stürmisch.

Zum Wochenstart am Montag setzt sich das unbeständige Wetter fort. Zwar lockert es im Süden zeitweise auf, doch an der See drohen stürmische Böen, stellenweise auch schwere Sturmböen. Mit 19 bis 22 Grad bleibt es insgesamt spätsommerlich mild.