Wegen einer Mäuseplage muss eine Turnhalle in Plauen bis Jahresende schließen. Im Januar will die Stadt entscheiden, wie es weitergeht.

Plauen - Aufgrund eines massiven Mausbefalls ist eine Turnhalle in Plauen vollständig gesperrt worden. Die bisherige Schädlingsbekämpfung habe keine ausreichende Wirkung gezeigt, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Derzeit könne nicht abgeschätzt werden, wie viele Mäuse in der Halle sind. Es sei Streu und Gift unter den Turnhallenboden gelegt worden, so die Sprecherin. Da das Gift nun auch im oberen Bereich der Turnhalle ausgelegt werden soll, wird die Turnhalle bis zum Jahresende gesperrt. Die Köder sind sehr giftig und mit Kindern in der Turnhalle zu gefährlich, so eine Sprecherin der Stadt. In der ersten Januarwoche soll über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Betroffen von der Schließung sind die Montessori-Schule Plauen und der Verein SG Jößnitz. Laut Angaben der Stadt tragen sie die Entscheidung mit. Momentan gibt es keinen Ausweichplatz. Die Stadt gibt an, weitere Optionen zu prüfen.