In der Landeshauptstadt weht es am Mittag heftig. Am NDR-Funkhaus stürzt mehr als die Hälfte eines Baugerüstes ein. Zum Glück fand dort zu der Zeit keine Veranstaltung statt.

Feuerwehr-Einsatz in Hannover: Womöglich aufgrund von Sturmböen stürzte das Gerüst am Landesfunkhaus ein. (Symbolbild)

Hannover - Möglicherweise aufgrund heftiger Windböen ist das Baugerüst am NDR-Funkhaus in Hannover größtenteils eingestürzt. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie wurde am Mittag alarmiert. Einsatzkräfte sperrten den Bereich rund um das Funkhaus am Maschsee für den rund vierstündigen Einsatz weiträumig ab.

In Abstimmung mit der Gerüstbaufirma sei dann das gesamte Gerüst kontrolliert zum Einsturz gebracht worden, hieß es von der Feuerwehr. Danach hätten Höhenretter die verbliebenen Teile mit Spanngurten gesichert. Auch eine Drohne der Feuerwehr war im Einsatz. Die Ursache sowie die Schadenhöhe waren zunächst unklar.

„Glücklicherweise hielten sich zum Zeitpunkt des Einsturzes nur sehr wenige Personen im Gebäude auf“, teilte die Feuerwehr mit. Es habe keine Veranstaltung stattgefunden. Der Große Sendesaal des Funkhauses bietet Platz für 1.200 Zuschauer und etwa 140 Musiker auf der Bühne.