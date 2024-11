Jedes Jahr bekommt das Postamt des Weihnachtsmannes in Himmelsthür tausende Briefe aus der ganzen Welt. Das Team bereitet sich jetzt auf die neue Saison vor.

Briefe an den Weihnachtsmann

Das Postamt des Weihnachtsmannes in Himmelsthür öffnet bald.

Pattensen - Das Weihnachtspostamt Himmelsthür startet am kommenden Mittwoch mit seiner Arbeit. Dann werden wieder tausende Briefe von Kindern aus aller Welt an den Weihnachtsmann beantwortet. Bereits jetzt seien schon etwa 2000 Briefe eingegangen, teilte die DHL am Mittag mit. Himmelsthür ist ein Stadtteil von Hildesheim.

Seit einigen Jahren kommt das Team des Weihnachtspostamts jedoch nicht mehr in Hildesheim, sondern im Briefzentrum Pattensen in der Region Hannover zusammen. Postbeamte und auch ehrenamtliche Helfer beantworten dann die Einsendungen.

Über 40.000 Briefe im vergangenen Jahr

Die Briefe sollten bis zum 14. Dezember im Postamt eingehen. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 40.000. Seit mehr als 50 Jahren gibt es die Tradition - und für Sammler auch einen speziellen Stempel.

Niedersachsen hat zwei weitere Weihnachtspostfilialen. Neben Himmelsthür öffnen Ämter in Himmelpforten im Landkreis Stade sowie in Nikolausdorf, einem Teil der Gemeinde Garrel im Landkreis Cloppenburg.