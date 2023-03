Usti nad Labem - Auf dem tschechischen Fluss Bilina in Nordwestböhmen ist an mehreren Stellen weißer Schaum beobachtet worden. „Vor jedem Stauwehr bildet sich eine enorme Schaummenge“, sagte ein Sprecher der Wasserbehörde nach Angaben der Agentur CTK am Mittwoch. Ein Fischsterben sei aber nicht festgestellt worden. Die Bilina - auf Deutsch auch Biela genannt - entspringt im Erzgebirge und mündet in Usti (Aussig) in die Elbe.

Besonders betroffen ist ein Flussabschnitt nahe des Dorfes Stadice. Die Feuerwehr rückte aus, gab aber schnell Entwarnung. Verantwortlich für die Schaumbildung seien einem Sprecher zufolge Tenside, wie sie in Wasch- und Spülmitteln vorkommen. Der Verursacher konnte bisher nicht ermittelt werden.

Die Bilina durchquert eine vom Braunkohlebergbau und der chemischen Industrie geprägte Landschaft. Der Fluss gilt als eines der am stärksten verschmutzten Gewässer Tschechiens, wenngleich sich die Situation seit dem Ende des Sozialismus verbessert hat.