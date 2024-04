Kahla - Das erste Aprilwochenende steht in Thüringen im Zeichen des Porzellans. In Manufakturen, Künstlerateliers und Museen können sich Schaulustige über die vielfältigen Facetten der Porzellanherstellung und die Tradition dieses Handwerks in Thüringen informieren. In mehr als 20 Orten sind Veranstaltungen geplant.

Neben produzierenden Manufakturen etwa in Lippelsdorf, Kahla, Reichenbach, Rudolstadt und Sitzendorf beteiligen sich mehrere Museen mit Ausstellungen, Vorträgen und Workshops beispielsweise zur Porzellanmalerei.

Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt bringt ein Bus die Interessierten zu den Schauplätzen. Die Porzellanproduktion hat einige Regionen Thüringens über Jahrhunderte geprägt.