Winterliche Temperaturen, Glätte und am Montag Schnee: Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg bleibt es winterlich kalt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kommt es zu Dauerfrost bei -3 bis 0 Grad. Am Wochenende soll vereinzelt Schneegriesel fallen. In der Nacht zum Montag und tagsüber erwartet der DWD teils kräftige Schneefälle.

In den kommenden beiden Nächten sind Tiefsttemperaturen zwischen -2 und -4 Grad vorausgesagt. Vereinzelt glatt wird es laut der Prognose in der Nacht zum Sonntag und am darauffolgenden Tag. In der Nacht zum Montag besteht nach Angaben des DWD in der Osthälfte Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen.