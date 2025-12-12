Auf einem Parkplatz in Südthüringen wird ein Stück Nabelschnur gefunden. Die Entdeckung führt zur Sorge um Mutter und Kind und zu einem Polizeieinsatz. Wie ist der Stand in dem Fall?

Neuhaus am Rennweg - Nach dem Fund eines Stücks Nabelschnur mitsamt Klemme auf einem Parkplatz in Südthüringen ermittelt die Polizei weiter. Bislang seien keine relevanten Hinweise zur möglichen Mutter mitsamt Baby eingegangen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Nabelschnur werde untersucht.

Nachdem Zeugen die Nabelschnur am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) entdeckt hatten, waren Polizei und Feuerwehr vor Ort, um nach der unbekannten Mutter und dem Säugling zu suchen. Der Zustand der Nabelschnur ließ demnach vermuten, dass das Baby erst kurz vor dem Fund entbunden worden war. Mit Großaufgebot gesucht wurde, weil die Polizei nicht ausschließen konnte, dass Mutter und Kind gesundheitlich beeinträchtigt sind.

Die Polizei bittet weiter um Hinweise, die helfen, die Hintergründe aufzuklären.