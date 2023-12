Chemnitz - Der Chemikalien-Einsatz auf dem Chemnitzer Kaßberg hat Polizei und Feuerwehr auch am Freitag in Atem gehalten. Die betroffenen Mieter könnten vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück, teilte die Polizei am Vormittag mit. Nachdem bis zum Morgen die Wohnung und der Dachboden eines Mannes, der große Mengen Chemikalien gehortet hatte, komplett geräumt wurden, wollten sich die Einsatzkräfte nun den Keller des Mehrfamilienhauses vorknöpfen. Wie lange der Einsatz noch dauern werde, war vorerst unklar.

In der Wohnung waren schon vor vier Wochen Chemikalien entdeckt worden. Nun kam es am Donnerstag erneut zu einem Einsatz, nachdem in mehreren Verstecken weitere Substanzen entdeckt wurden. Spezialisten des Landeskriminalamtes bestätigten den Verdacht, dass es sich um explosionsgefährliche Chemikalien-Gemische handelte. Das Haus wurde evakuiert, auch Bewohner von zwei angrenzenden Mehrfamilienhäusern mussten ihre Wohnungen verlassen - insgesamt 32 Menschen.

Am Abend waren dann gefundene Substanzen gezielt gesprengt worden. Bei der weiteren Beräumung der Wohnung wurden laut Polizei nochmals fünf Kilogramm Ammoniumnitrat gefunden, die dort versteckt waren. Sie wurden den Angaben zufolge abtransportiert und unschädlich gemacht.

Schon vor rund vier Wochen hatte es eine Evakuierung auf dem Kaßberg gegeben. Der 70 Jahre alte Bewohner war Mitte November tot in der Wohnung gefunden worden. Warum er die Chemikalien hortete, ist laut Polizei unklar.