Bis die Elbe wieder in ihrem Flussbett zurück ist, vergeht noch Zeit. Die Lage entspannt sich aber an immer mehr Pegeln in Sachsen-Anhalt.

Wittenberg/Magdeburg - Der Hochwasserscheitel der Elbe bewegt sich weiter flussabwärts und liegt nun zwischen Niegripp und Tangermünde. Am Pegel Wittenberge unmittelbar an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt wird der Hochwasserscheitel im Bereich der Alarmstufe 1 für die Nacht zum Donnerstag erwartet, wie die Gemeinsame Hochwasservorhersage mehrerer Länder mitteilte.

Unterdessen entspannt sich die Lage an den ersten Pegeln im Land weiter. In Barby und Niegripp werden absehbar die Richtwerte der Alarmstufe 1 unterschritten, die Wasserstände sinken. Am Pegel Wittenberg wurde die Meldegrenze unterschritten, in Aken ist die Alarmstufe 1 aufgehoben.

Bei der Stufe 1 gibt es den Angaben zufolge stellenweise kleinere Ausuferungen, aber noch keine Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner.