Der Tramverkehr in Berlin läuft auf einzelnen Linien wieder an. Wann das gesamte Netz wieder befahrbar sein wird, bleibt aber offen.

Berlin - Nach der Einstellung des gesamten Berliner Straßenbahn-Betriebs am Montag haben einzelne Linien den Verkehr wieder aufgenommen. Inzwischen sei etwa die M4 zwischen Weißensee und Hackescher Markt wieder im Einsatz, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten. Auch die M6 fahre zwischen Riesaer Straße und dem S-Bahnhof Marzahn. Die Linie 21 ist zwischen Lichtenberg und Holteistraße unterwegs und die Linie 68 im Abschnitt Wendenschloß und Krankenhaus Köpenick. Schon seit dem frühen Morgen ist auch die M5 wieder im Einsatz.

„Zur Stabilisierung des Angebots setzt die BVG zusätzliche Ersatzverkehre mit Bussen ein“, teilte das Unternehmen weiter mit. Auf der 62 fahren die Busse zwischen dem S-Bahnhof Mahlsdorf und Köpenick, auf der 50 zwischen Französisch-Buchholz und dem S-Bahnhof Pankow.

Wegen vereister Oberleitungen infolge von Eisregen hat die BVG den Straßenbahnverkehr am Montag vollständig eingestellt. Die Oberleitungen müssen demnach aufwendig per Hand vom Eis befreit werden. Deshalb kommen die Linien erst nach und nach wieder auf die Strecken. Eine Prognose, bis wann der gesamte Betrieb wieder ohne Einschränkungen laufe, gab die BVG bislang nicht.