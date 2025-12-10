Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg bringt milde Meeresluft nahezu frühlingshafte Temperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann mit Temperaturen von 11 bis 13 Grad gerechnet werden. Der Tag startet besonders im Süden des Landes und in Berlin mit Auflockerungen und teils sonnigem Wetter. Im weiteren Verlauf ziehen mehr Wolken auf, örtlich kann es zeitweise etwas regnen, am Nachmittag bleibt es meist trocken.

In der Nacht zum Donnerstag ist vereinzelt Regen möglich, die Temperaturen sinken auf 7 bis 9 Grad. Am Donnerstag bleibt es überwiegend bewölkt, aber trocken. Nur in der Uckermark kann es noch zu leichtem Regen kommen. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 11 Grad.