Strahlender Sonnenschein, ein voller Zeltplatz und jede Menge Techno: Das „SonneMondSterne“-Festival war in diesem Jahr ausverkauft. Die Veranstalter sind zufrieden, die Polizei mit Abstrichen auch.

Saalburg-Ebersdorf - Zum Abschluss des Techno-Festivals „SonneMondSterne“ zieht die Polizei eine weitgehend positive Bilanz - auch wenn es bei Sicherheitspersonal und Polizei Verletzte gab. Drei Security-Mitarbeiter und fünf Polizeibeamte seien während ihrer Dienstausübung durch Festivalbesucher verletzt worden, teilte die Polizei in einer Bilanz mit. Insgesamt erfasste die Polizei 170 Sachverhalte, darunter 120 Straftaten.

Bei etwa der Hälfte der Straftaten ging es um Drogen. Demnach stellten die Polizeibeamten knapp 50 Gramm Cannabis, geringfügige Mengen Kokain und einige Ecstasy- sowie LSD-Tabletten fest. Zudem seien 14 Diebstahl- sowie wenige Körperverletzungsanzeigen eingegangen. Bei der Abreise kam es zu stockendem Verkehr auf den Abfahrtsstraßen. Das Landratsamt bot Tests zur Fahrtauglichkeit an.

Ein Sprecher des Festivals sprach von einem reibungslosen Ablauf: „Wir sind richtig happy mit dem Wochenende“, sagte er. Das Wetter habe mitgespielt.

Mit traditionell drei Kanonenschlägen war das Festival am Freitagabend in seine 27. Auflage gestartet. Mit rund 35.000 Besuchern war das Event restlos ausverkauft.