Berlin - Mit der Premiere des Stücks „Weltall Erde Mensch“ ist am Deutschen Theater in Berlin die Spielzeit unter der neuen Intendantin Iris Laufenberg eröffnet worden. Die rund dreieinhalb Stunden lange Uraufführung von Alexander Eisenach und dem Ensemble stand dabei im Zeichen der Science-Fiction. Realisiert wurde das Bühnenspiel am Samstagabend unter anderem mit Videoprojektionen und Pop-Art-Motiven.

Der Titel „Weltall Erde Mensch“ basiert auf dem Namen eines in der DDR erschienenen Sammelwerks, das jungen Menschen zur Jugendweihe überreicht wurde und das sozialistische Weltbild vermitteln sollte. Auch in dem Stück spielt das Standardwerk direkt zu Beginn eine Rolle, als die Darsteller mit dem Buch auf der Bühne erscheinen. Später treten sie eine Reise durch das Weltall an, um alternative Wirklichkeiten zu finden. Dabei geht es auch immer wieder um philosophische Fragen oder etwa die Rolle von Frauen in der Welt.

Das Stück bezieht sich auf mehrere Science-Fiction-Geschichten - den feministischen Roman „Planet der Frauen“ von Joanna Russ aus den 1970er-Jahren und „Gast im Weltraum“ des polnischen Schriftstellers Stanislaw Lem aus dem Jahr 1955.

Mit Laufenberg hat erstmals eine Frau die Leitung des im Jahr 1883 gegründeten Deutschen Theaters übernommen. Die Dramaturgin löst den langjährigen Intendanten Ulrich Khuon ab und hatte zuvor etwa das Schauspielhaus im österreichischen Graz geleitet. Sie stand auch mehrere Jahre an der Spitze des renommierten Berliner Theatertreffens.