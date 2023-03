Magdeburg/DUR/acs - Nachdem am Dienstag eine RTL2-Doku über das Familienglück von Michael Wendler und seiner Frau Laura Müller aus Sachsen-Anhalt angekündigt wurde, ist das Projekt keine 24 Stunden später gestoppt. Der Sender reagierte damit auf die harte Kritik im Netz.

Seit Beginn der Woche wird es nicht still um den ehemaligen Schlagersänger Michael Wendler. Nachdem er am Montag angekündigt hatte, seinen Telegram-Kanal zu löschen, wurde einen Tag später, am Dienstag, Wendlers Comeback ins deutsche Fernsehen angekündigt. Über ihn und seine schwangere Frau Laura Müller sollte eine Doku bei RTL2 erscheinen.

Massive Kritik an geplanter Wendler-Doku auf RTL2

Auf die Ankündigung des Senders hagelte es Kritik in den sozialen Medien. Nicht nur der Schwester-Sender RTL distanzierte sich von der geplanten Doku und teilte mit, die Sendung werde nicht in der Sender-Mediathek RTL+ zu sehen sein.

Es wurde auch eine Petition im Internet gestartet, die RTL2 aufforderte, Michael Wendler nicht in ihr Programm zu lassen. Bis zum Mittwochmittag hatten knapp 3.500 Menschen die Petition unterschrieben.

Kritik auf Wendler-Doku bei RTL2 zeigt Wirkung - Projekt wird gestoppt

Der große Aufschrei im Netz hat offenbar Wirkung gezeigt: Nach nichtmal 24 Stunden rudern RTL2 und die Produzenten Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions zurück - und stoppen die geplante Doku-Soap über den Wendler und Laura Müller.

"Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben", teilt RTL2 am Mittwochvormittag mit.

"RTL2 hat sich immer von Extremismus aller Art distanziert und steht für Weltoffenheit und Toleranz. Es ist uns wichtig, auch nur den Anschein zu vermeiden, dass der Sender hier zu Abstrichen bereit ist. Deshalb werden wir das Projekt mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen. Die Produzenten EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions tragen diese Entscheidung in vollem Umfang mit."

Michael Wendler mit Verschwörungsphantasien und Holocaust-Verharmlosung aufgefallen

Bei der Ankündigung der Doku am Dienstag nahm RTL2 zunächst keine klare Position zu den Negativschlagzeilen um den Schlagersänger ein. Einzig ein Hinweis auf die problematische jüngste Vergangenheit Wendlers war dort zu lesen: "In den vergangenen Jahren war es nicht die Musik, mit der Schlagersänger Michael Wendler in den Schlagzeilen landete", hieß es. Ohne Details zu nennen, beließ es RTL2 bei der Feststellung: "Auch deshalb lebt er aktuell zurückgezogen in Florida mit seiner Frau Laura."

Michael Wendler behauptete in der Mitteilung selbst: "Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren. Laura und ich sehen dieses Format als Möglichkeit zum Neustart für uns an."

Der Aufschrei im Netz war daraufhin groß. Michael Wendler ist seit rund zwei Jahren wegen der Verbreitung von Verschwörungstheorien und Holocaust-Verharmlosungen immer wieder aufgefallen. Damals führten seine wirren Aussagen, die er vor allem auf Telegram verbreitete, zum Rauswurf aus der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" durch den Sender RTL und zum Verlust eines lukrativen Werbevertrags mit Kaufland.

In den sozialen Medien wurde vor allem kritisiert, dass RTL2 dem Wendler erneut eine Plattform bietet, obwohl er als Corona-Leugner aufgefallen war und Deutschland unter anderem als „KZ“ bezeichnet hatte.

Michael Wendler nimmt Stellung zu Reaktionen auf geplante Doku auf Instagram

Kurze Zeit nach der Ankündigung der RTL-Zwei-Doku über ihn und seine Frau Laura Müller, hatte Michael Wendler bereits Stellung zu den Reaktionen genommen. In der Instagram-Story seiner Frau lässt er verlauten: "Ich bin von den Reaktionen, die die Ankündigung meiner Rückkehr ins TV auslöst, bestürzt und auch von der Vehemenz überrascht."

Weiter schreibt er: "Ich möchte an dieser Stelle zu allererst einmal klar stellen, dass ich kein Rassist oder Antisemit bin und auch nie war! Ich verurteile jede Form des Rassismus und Antisemitismus. Ich bin Musiker und jetzt ein werdender Vater, der sich freut und dankbar dafür ist, mit meiner Frau Laura eine Chance zu bekommen, unser Leben auf dem Weg zum Elternwerden im Fernsehen zu zeigen."

"Auch wenn ich für viele Menschen unverständlich harte Äußerungen getätigt habe. Ich bin kein Extremist und ich bedaure heute viele meiner Äußerungen. Gebt uns eine Chance und macht euch dann euer eigenes Bild," sagt er.

Zahlreiche Menschen nehmen dem angeblich hochverschuldeten Sänger diese Aussagen jedoch nicht ab und verweisen auf unzählige Postings und rechtsextreme Kontakte.

Mieses Image: Laura Müller verliert Insta-Werbepartner nach Kunden-Kritik

Und auch an anderer Stelle gibt es schlechte Nachrichten für den Wendler und seine Frau: Nachdem die aus Sachsen-Anhalt stammende Laura Müller nach langer Pause kürzlich einen neuen Werbe-Deal an Land ziehen konnte, ist sie diesen schon wieder los. Der Anbieter von Baby-Badewannen beendete nach zahlreichen Kundenbeschwerden die Zusammenarbeit.

Müller und ihrem Ehemann bleibt damit als Haupteinnahmequelle das Erotik-Internetportal "Onlyfans", auf dem das Paar vor allem Fotos von Laura Müller vermarktet.