Die Zahl der in Kindertagesstätten betreuten Kinder ist in Thüringen rückläufig. Zwar hat sich auch das Personal in den Kitas verringert, doch gibt es inzwischen mehr männliche Erzieher.

Weniger Kinder in den Thüringer Kitas

Knapp 3 500 Kinder weniger in Kindertagesbetreuung in Thüringen (Archivbild)

Erfurt - In Thüringer Kindergärten werden weniger Jungen und Mädchen betreut. Zum Stichtag Anfang März besuchten 86.538 Kinder eine Kita, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. Das waren rund 3.300 und damit 3,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Insgesamt wurden in den landesweit 1.351 Kitas und von Tagesmüttern 87.162 Sprösslinge betreut.

Die Betreuungsquote der unter Sechsjährigen im Freistaat lag im März bei 77,5 Prozent und damit um 0,8 Punkte über der des Vorjahres. Im regionalen Vergleich wies die kreisfreie Stadt Jena die höchste Betreuungsquote (82,6 Prozent) der Kinder in dieser Altersgruppe auf, während die niedrigste mit 71,1 Prozent in Suhl ermittelt wurde. Prognosen des Thüringer Bildungsministeriums gehen davon aus, dass wegen des demografischen Wandels immer weniger Kinder in die Kindergärten des Landes kommen.

Auch das Personal in den Kitas sank laut der Statistik um 319 oder zwei Prozent auf 18.343 Beschäftigte. Die Zahl der in der Kinderbetreuung tätigen Männer nahm hingegen erneut zu und hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 1.100 mehr als verdoppelt. Rund jeder 14. Beschäftigte sei damit ein Mann.