Die Zahl der Rinder in Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr erneut leicht gesunken. Die meisten Tiere werden für die Produktion von Milch gehalten.

Weniger Rinder in Sachsen-Anhalt

Weniger Rinder in Sachsen-Anhalt

Halle - Die Zahl der in Sachsen-Anhalt gehaltenen Rinder geht weiter zurück. Bis Anfang November 2024 seien 258.106 Rinder registriert worden, teilte das Statistische Landesamt in Halle (Saale) mit. Gegenüber der vergleichbaren Erhebung des Vorjahres sei dies ein Rückgang um 13.325 Rinder oder 4,9 Prozent. Damit setzte sich die seit längerem andauernde rückläufige Entwicklung in der Rinderhaltung fort, wie es weiter hieß.

Der Rückgang des Rinderbestandes betraf demnach alle Nutzungsrichtungen. So nahm der Bestand an Milchkühen um 4.471 auf 93.221 Tiere ab. Die Zahl der Kälber sank um 3.024 auf 49.160 Tiere. Der Rückgang bei den Rindern, die zwischen einem und zwei Jahre alt waren, betrug 5,1 Prozent (minus 2.996 Tiere).

Mehr als die Hälfte der Rinder (54 Prozent) wurde in Herdengrößen von 500 und mehr Tieren gehalten. Regional gab es mit 48.141 Tieren im Landkreis Stendal und mit 46.511 Tieren im Altmarkkreis Salzwedel die meisten Rinder. Die häufigste Rinderrasse in Sachsen-Anhalt war das Holstein-Schwarzbunt.