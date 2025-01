Die E-Mobilität boomt weltweit - nur in Deutschland nicht. Auch in Sachsen gingen die Zulassungszahlen für Elektroautos im vergangenen Jahr deutlich zurück. Eine verpasste Chance, finden Experten.

Sachsen registrierte 2024 so viele neue Fahrzeuge wie seit Jahren nicht - allerdings kaum E-Autos. (Symbolbild)

Leipzig/Flensburg - Ein schwieriges Jahr für die E-Mobilität in Sachsen: Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Wie aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) in Flensburg hervorgeht, wurden 2024 lediglich 7.801 reine Elektrofahrzeuge neu zugelassen – 4.088 weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang von mehr als einem Drittel. Zuvor hatte die „Freie Presse“ berichtet.

Im Gegensatz dazu gab es bei Hybridmodellen einen Aufschwung: Die Neuzulassungen stiegen im Freistaat um etwa 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch konventionelle Antriebe verzeichneten leichte Zuwächse. Die Zahl der neu zugelassenen Diesel-Autos stieg um gut vier Prozent, bei Benzinern um rund ein Prozent. Insgesamt erhöhte sich die Anzahl der Neuzulassungen über alle Antriebsarten hinweg um rund zwei Prozent auf 90.901 – der höchste Wert seit 2021.

Nicht nur ein sächsisches Problem

Auch bundesweit wurde ein massiver Einbruch beim Absatz von E-Fahrzeugen registriert. Im vergangenen Jahr wurden laut KBA 380.609 batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen - gut ein Viertel weniger als im Jahr 2023.

„Wir blicken zurück auf ein Jahr der verpassten Chancen für die E-Mobilität“, sagte der Vizepräsident des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland, Thomas Peckruhn. Demnach stiegen in allen anderen europäischen Staaten, einschließlich des Vereinigten Königreichs, die Neuzulassungen von E-Fahrzeugen. Nur in Deutschland habe die Politik den Handlungsbedarf bei den Rahmenbedingungen für den Hochlauf der E-Mobilität noch immer nicht erkannt.