Die Menge an Schadholz durch den Borkenkäfer ist in Thüringen im Sommer zurückgegangen. (Symbolbild)

Erfurt - Der Borkenkäfer richtet in Thüringens Wäldern weniger Schaden an. Zum dritten Mal in Folge sinkt die durch Borkenkäfer verursachte monatliche Schadholzmenge, wie die Landesforstanstalt mitteilte. In den drei Sommermonaten Juni, Juli und August lagen die Werte demnach deutlich unter den Vorjahreszahlen - die Lage entspanne sich weiter.

Bis zum Jahresende gehen die Experten von rund vier Millionen Festmetern Schadholz aus - ein Drittel weniger Befall als 2023, aber ähnliche Werte wie in den Jahren davor. Festmeter ist eine Maßeinheit für Rundholz. Ein Festmeter entspricht einem Kubikmeter fester Holzmasse. Seit Jahresbeginn zählten die Experten den Angaben zufolge etwa 2,7 Millionen Festmeter Schadholz.

Neben dem hilfreichen Regen hätten auch Maßnahmen der Forstleute gegen den Käfer gegriffen: Diese sollten laut Thüringens Forst-Vorstand Volker Gebhardt „über Winter unbedingt fortgesetzt werden, um die Käferpopulation weiter zu senken“.