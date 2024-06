Halle - Sachsen-Anhalts Straßen sind im langfristigen Trend sicherer geworden. Von 2013 bis 2023 ging die Zahl der erfassten Verkehrsunfälle um 8,9 Prozent auf 69.325 zurück, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Anlass ist der Tag der Verkehrssicherheit an diesem Samstag (15. Juni). In dem Zeitraum verringerte sich die Zahl der Unfälle mit Sachschäden um 9,4 Prozent, die mit Personenschäden nur um 4,9 Prozent.

Besonders deutlich war der Rückgang der Zahl der Schwerverletzten von 2176 im Jahr 2013 auf 1757 im vergangenen Jahr um 19,3 Prozent, hieß es. Bei den Leichtverletzten gab es einen leichten Anstieg um 0,5 Prozent. Die Zahl der Verkehrstoten reduzierte sich von 139 auf 130 um 6,5 Prozent.