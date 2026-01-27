Zum Fasching wird es auch in der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland närrisch: Wo Tanzmariechen und Elferrat in die Kirche kommen und wo Narren- und Reimpredigten zu hören sind.

Erfurt/Magdeburg - Umzüge, Prunksitzungen, aber auch Gottesdienste: Zu närrischen Veranstaltungen lädt zu Fasching auch die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) ein. Neben Karnevalsgottesdiensten, Konzerten und Feiern treten mancherorts Pfarrer auch in die Bütt statt in die Kanzel.

In Thüringen können Gläubige in der Heilig-Kreuz-Kirche in Niederroßla (Landkreis Weimarer Land) am 31. Januar einen mit dem örtlichen Karnevalsverein gestalteten Faschingsgottesdienst unter dem Motto „Alice im Wunderland“ besuchen. Mit dabei: Elferrat, Tanzmariechen und die Pfarrerin mit einer Büttenpredigt. Auch in Gotha-Siebleben wird am 1. Februar ein Karnevals-Gottesdienst gefeiert.

In der Marienkapelle Erfurt soll am 15. Februar ein ökumenischer Gottesdienst mit Faschingsfeier in Gebärdensprache abgehalten werden. Orgelmusik soll unter dem Titel „Orgel! Orgel! Helau!“ am selben Tag in der Suhler Hauptkirche zu hören sein.

Reimpredigt in Wasungen, Narrenpredigt in Gardelegen

In Thüringens Faschingshochburg Wasungen wird Pfarrer Stefan Kunze eine Reimpredigt im Sonntagsgottesdienst am 15. Februar halten. Nach dem Gottesdienst soll Kunze auch als Büttenredner bei einer Karnevalsveranstaltung im Deutschen Haus in Wasungen zu hören sein. Am 18. Februar, also zu Aschermittwoch lädt der Pfarrer auch zum Gottesdienst in die Stadtkirche ein.

Eine Narrenpredigt können die Besucher des Gottesdiensts am 15. Februar bei der Gemeinde der Marienkirche in Gardelegen im Kirchenkreis Salzwedel erleben. Am selben Tag sei eine „heitere“ Orgelmesse unter dem Motto „Tanz der Pfeifen“ in der Hoffnungskirche in Magdeburg geplant, so die EKM.

Für die Jüngsten

Der Evangelische Kirchengemeindeverband Weida lädt am 8. Februar den närrischen Nachwuchs in Köckritz (Landkreis Greiz) zum Kinder-Kirchen-Fasching in der Kirche ein. Ebenfalls am 8. Februar und in Thüringen ist in Eisenach in der Paul-Gerhardt-Kirche ein Krabbelgottesdienst zum Fasching für Familien mit Kindern vom Krabbel- bis zum Vorschulalter geplant.

Kinderfasching mit Kinderdisco steht auch bei der Offenen Arbeit Erfurt am 14. Februar auf dem Programm, sowie am 16. Februar abends für Ältere eine Rosenmontagsparty.

In Sachsen-Anhalt ist in der Kinderkirche in Rothenschirmbach bei Lutherstadt Eisleben am 9. Februar eine Faschingsfeier mit basteln und singen geplant.

Kirche und Fasching in enger Verbindung

Die Ursprünge von Fasching, wie es heute gefeiert wird, stehen im engen Zusammenhang mit dem Christentum und der dort verankerten Fastenzeit vor Ostern. Gerade in katholisch geprägten Regionen ist der Karneval stark verwurzelt.