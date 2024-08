An Sachsens Hochschulen studieren Tausende junge Menschen aus dem In- und Ausland. Seit Jahren wird um Nachwuchs geworben - der im besten Fall nach dem Studium bleibt.

Dresden - Mit einer neuen Kampagne „Study in Saxony“ will das Wissenschaftsministerium junge Menschen auch aus dem Ausland für ein Studium im Freistaat gewinnen. „Wir können selbstbewusst mit besten Bedingungen und guten Karrierechancen für den Studienstandort Sachsen werben“, sagte Ressortchef Sebastian Gemkow (CDU) bei der Vorstellung in Dresden. „Study in Saxony“ soll auf die vielfältigen Studienmöglichkeiten aufmerksam machen und die Hochschulen bei der Anwerbung unterstützen - mit klassischen Formaten wie Messen, Flyern oder Plakaten, vor allem aber auch durch starke Social-Media-Präsenz.

Studium erster Schritt für Karriere in Sachsen

Gemkow verwies darauf, dass in vielen Branchen Fachkräfte mit akademischer Ausbildung gebraucht werden. „Ein Studium an einer Hochschule in Sachsen kann der erste Schritt für eine tolle Karriere hier bei uns sein“, sagte er. Die Kampagne soll den Studienstandort Sachsen mit breit aufgestellten und hervorragend ausgestatteten Hochschulen auf moderne Art noch bekannter machen.

Nach Ministeriumsangaben sind rund 100.000 Personen an den Hochschulen im Freistaat eingeschrieben. „Study in Saxony“ soll helfen, dass dieses Niveau auch in den kommenden Jahren gehalten wird, trotz der demografischen Entwicklung in Deutschland. Die Kampagne knüpft an das Vorgängermodell „Pack dein Studium. Am Besten in Sachsen.“ an, das seit 2009 vor allem Studieninteressierte aus dem Inland gewinnen sollte, und Ende Juni ausgelaufen ist.