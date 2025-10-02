Bremen muss weiter auf seine Nummer eins verzichten. Doch Trainer Horst Steffen ist unbesorgt - denn er hat eine starke Alternative.

Bremen - Der estnische Nationaltorwart Karl Hein wird bei Werder Bremen im Heimspiel gegen den FC St. Pauli erneut das Tor hüten. Hein ersetzt wieder Stammtorwart Mio Backhaus, der nach seiner Schulterverletzung noch nicht wieder vollkommen fit ist.

Hein hatte bereits am vergangenen Spieltag in der Partie bei Bayern München zwischen den Pfosten gestanden und trotz des 0:4 eine starke Leistung gezeigt. „Ich hatte Trainingseindrücke, habe mir noch seine letzten Länderspiele angeschaut, von daher hatte und habe ich keine Bauchschmerzen“, sagte Werder-Coach Horst Steffen zur Torwartfrage.

Boniface weiter Bankdrücker

Die Bremer liegen nach fünf Spieltagen mit nur vier Punkten auf Tabellenplatz 15. Dennoch ist es an der Weser noch ruhig. Steffen führt die magere Punkteausbeute vor allem auf das schwere Auftaktprogramm mit Partien in Frankfurt und München sowie Heimspielen gegen Leverkusen und Freiburg zurück.

Zudem ist Hoffnungsträger Victor Boniface noch nicht bei 100 Prozent und auch im Nordduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch kein Kandidat für die Startelf. „Boniface müssen wir behutsam aufbauen“, sagte Steffen über den Torjäger, der am letzten Tag der Transferperiode von Bayer Leverkusen gekommen war. „Er hat eine Kleinigkeit mitgebracht, darauf müssen wir ein Auge haben“, sagte Steffen zum Fitnesszustand von Boniface.