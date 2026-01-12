Mit Verspätung startet Werder Bremen ins neue Fußball-Jahr. Dafür ist der neue Hoffnungsträger gleich mit dabei.

Bremen - Werder Bremen reist mit seinem neuen Stürmer Jovan Milosevic zum Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Der bis zum Saisonende vom VfB Stuttgart ausgeliehene Angreifer werde für die Partie an diesem Dienstag (20.30 Uhr/Sky) im Kader stehen, kündigte Werder-Coach Horst Steffen an.

„Es ist ihm zuzutrauen, dass er eine Rolle spielt. Er braucht sicher ein paar Tage Eingewöhnung, aber ein paar Einsatzminuten sind möglich“, sagte Steffen über den neuen Hoffnungsträger an der Weser.

Gute Zahlen in Belgrad

Der 20 Jahre alten Angreifer war zuletzt an Partizan Belgrad ausgeliehen, wo er in 30 Pflichtspielen 19 Treffer erzielte. Zum Jahresende kehrte der Angreifer, der vor seiner Zeit in Belgrad bereits an den FC St. Gallen in der Schweiz ausgeliehen war, zum VfB zurück, wo er für sich wegen der großen Konkurrenz aber keine Chance auf viel Spielzeit sah.

„Er stand bis Dezember voll im Saft und hat in Belgrad seine Torgefährlichkeit gezeigt. Er taucht immer da auf, wo ein Mittelstürmer sein soll. Er hat ein Näschen dafür“, sagte Steffen über Milosevic.

In Bremen tritt er quasi die Nachfolge von Victor Boniface an, der am Samstag am Knie operiert worden war und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr für Werder spielen wird. „Das hatten sich beide Seiten sicher anders vorgestellt. Es ist schade, dass er sich verletzt hat“, sagte Steffen über den von Bayer Leverkusen ausgeliehenen Boniface, der die Erwartungen an der Weser nie erfüllen konnte.

Stark fällt wieder aus

Verzichten müssen die Bremer in Dortmund auf Niklas Stark. Der Abwehrspieler hat wieder einmal Probleme mit der Hüfte. „Bei Niklas ist es ein Auf und Ab, er hat immer mal wieder Beschwerden. Es ist nicht gut für ihn“, sagte Steffen, der große Stücke auf den Routinier hält. „Trotzdem ist er immer,wenn es möglich ist, im Vollgas-Modus unterwegs, gibt alles für das Team und zeigt gute Leistungen.“ Auch Maximilian Wöber fällt wegen muskulärer Probleme aus.