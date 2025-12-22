In der Bundesliga kommt Karl Hein erst zweimal für Bremen zum Einsatz. In seiner Heimat erhält der Torwart jetzt aber eine große Auszeichnung.

Tallin - Torwart Karl Hein von Werder Bremen ist in seiner Heimat Estland zum Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 23-Jährige nahm die Auszeichnung persönlich in der Hauptstadt Tallinn entgegen.

Die Transferrechte an Hein hält der englische Spitzenclub FC Arsenal. In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis für den spanischen Club Real Valladolid. Im Sommer liehen ihn dann die Bremer aus. In der Bundesliga kam Hein bislang nur zweimal gegen Bayern München und den FC St. Pauli zum Einsatz. Für die Nationalmannschaft Estland spielt er bereits seit 2020.