Der Bundesligist von der Weser stoppt die Leihe von Abdenego Nankishi in den Niederlanden. Werder verleiht den Offensivspieler stattdessen an den bayerischen Drittligisten.

München - Werder Bremen hat den Offensivspieler Abdenego Nankishi bis zum Saisonende an den Drittligisten TSV 1860 München verliehen. Dafür stoppte der Fußball-Bundesligist das Leihgeschäft mit dem niederländischen Erstligisten Heracles Almelo, wie die Norddeutschen am Mittwoch bekannt gaben.

Der frühere deutsche U20-Nationalspieler kam für Werder noch in der 2. Liga zu sechs Einsätzen - seit Sommer 2022 war er in den Niederlanden unterwegs. „Nachdem es für Abed im ersten Jahr der Leihe und auch noch zu Beginn dieser Saison ganz gut bei Almelo lief, kam er in den vergangenen Wochen nicht mehr zu seinen Einsatzzeiten, so dass wir uns gemeinsam entschieden haben, die Leihe vorzeitig zu beenden“, wurde Profifußball-Leiter Clemens Fritz zitiert.