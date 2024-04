Wernigerode - Eine Werkstatt in einem ehemaligen Autohaus in Wernigerode ist in der Nacht zum Samstag komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich neben dem Inventar auch noch zwei Autos in dem Gebäude. Die Werkstatt wird nach Polizeiangaben von einem 59 Jahre alten Mann aus Wernigerode privat genutzt. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet worden. Wegen der starken Rauchentwicklung habe die Ortsumfahrung Wernigerode zeitweise voll gesperrt werden müssen.