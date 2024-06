Magdeburg/Halle (Saale). - War der Juni doch lange Zeit eher grau, regnerisch und recht kühl, zeigt er sich in seiner letzten Woche von der heißen Seite.

Am Mittwoch wird es zunächst sonnig, im Tagesverlauf heiter bis wolkig, aber niederschlagsfrei. Ab dem frühen Abend drohen von Süden her einzelne Schauer oder Gewitter, so der Deutsche Wetterdienst. Die Höchsttemperatur liegt bei 31 Grad. Dazu schwacher Ostwind. Nachmittags und am Abend drohen in Schauer- oder Gewitternähe stürmische Böen.

Es besteht eine Wetterwarnung des DWD, die am Mittwoch in der Zeit von 11 bis 19 Uhr gilt.

Hitzewarnung für Regionen in Sachsen-Anhalt

Folgende Städte und Landkreise sind von der Hitzewarnung in Sachsen-Anhalt betroffen:

Altmarkkreis Salzwedel

Landkreis Stendal

Landkreis Börde

Stadt Magdeburg

Jerichower Land

Salzlandkreis

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Stadt Dessau-Roßlau

Landkreis Wittenberg

Harz

Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Stadt Halle (Saale)

Burgenlandkreis

In der Nacht zum Donnerstag bliebe es locker bewölkt. In der ersten Nachthälfte gibt es laut DWD nur geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Es kühlt sich auf bis zu 16 Grad ab. Ab Donnerstagmittag drohen starke Unwetter mit großen Hagelkörnen und Sturmböen.