Die Hitze in Sachsen-Anhalt treibt am Ende der letzten Juniwoche Gewitter, Sturmböen und große Hagelkörner ins Land. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor schweren Unwettern.

Magdeburg/Halle (Saale). - Nach all der Hitze drohen erneut Gewitter in Ostdeutschland und Sachsen-Anhalt. Lockert es laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis Donnerstagmorgen erst noch auf, werde es im weiteren Verlauf des Tages stärker bewölkt.

Mitunter drohen dann auch Starkregen, extreme Gewitter, große Hagelkörner und Sturmböen, heißt es. Die Temperaturen liegen dennoch bei bis zu 31 Grad. Auch in der Nacht zu Freitag werde es örtliche Gewitter geben, so der DWD. Am Freitag gehe die Temperatur auf bis zu 17 Grad herunter.

Gewitter heute in Deutschland: Hier kracht es in Sachsen-Anhalt

Lesen Sie auch: Wetter am Siebenschläfer - Was steckt hinter der Bauernregel?

Laut des Portals Wetter.com werden noch schwerere Gewitter als in Sachsen-Anhalt am Donnerstag eher im Süden Deutschlands erwartet. Am Freitag allerdings konzentrieren sich die wirklich schweren Gewitter auf den Osten der Bundesrepublik. "Am Freitag steht uns der nächste Unwettertag ins Haus. Dann trifft es den Osten und Nordosten vermutlich am härtesten. Eine Gewitterfront zieht über das Land hinweg und sorgt kurzzeitig für einen Luftmassenwechsel", so das Portal. Am Samstag drohen sogar Superzellen, heißt es.

Der Donnerstag ist im Übrigen der sogenannte Siebenschläfertag. Laut Bauernregel entscheidet das Wetter am Siebenschläfer, dem 27. Juni, darüber, wie die darauffolgenden sieben Wochen verlaufen.