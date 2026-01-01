Trübe Wolkendecke statt Neujahrsspaziergang in der Wintersonne: In Thüringen kann es aber auch aus anderen Gründen noch recht ungemütlich werden.

Der Rauch der Silvesterknaller hat sich verzogen, aber es bleibt auch so eher trüb in den kommenden Tagen bei Wolken verhangenen Himmel und Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer.

Erfurt/Leipzig - Das Jahr startet in Thüringen mit Blick auf das Wetter eher unbehaglich. Im Laufe des Neujahrstags erwartet der Deutsche Wetterdienst (DW) bei reichlich Wolken zeitweise Regen oder Schneeregen und kräftigen Wind, teils auch stürmischen Böen. Oberhalb von 400 Metern kann es schneien.

Auch in der Nacht zu Freitag sind Schnee- und Graupelschauer möglich, die Temperaturen gehen auf 2 bis 0 Grad zurück. Besonders im Bergland kann es bei Temperaturen knapp unter 0 Grad glatt werden.

Am Freitag bleibt der Himmel mit Wolken verhangen, erneut sind Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauern bei maximal 4 Grad möglich. Im oberen Bergland wird Schneefall erwartet, dort steigen die Temperaturen nicht über 0 Grad.