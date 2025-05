Ohne Handynetz geht nicht viel. Wie gut ist das Mobilfunknetz in Sachsen-Anhalt aktuell? Jeder kann sich an einer Aktionswoche beteiligen.

Magdeburg - Wie gut ist das Mobilfunknetz aus Perspektive der Menschen in Sachsen-Anhalt? Bei der ersten Mobilfunk-Messwoche bis zum 1. Juni können alle Bürger die Netzverfügbarkeit in ihrer Region sichtbar machen, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg mitteilte. „Zwar ist der 5G-Mobilfunkausbau in den vergangenen Jahren sehr gut vorangekommen, aber selbstverständlich bleibt der Anspruch, ein funklochfreies Bundesland zu werden“, erklärte Ministerin Lydia Hüskens (FDP). „Noch sind rund 2,5 Prozent der Landesfläche nicht mit Mobilfunk versorgt.“

Wie können sich die Sachsen-Anhalter beteiligen?

Während der bundesweiten Mobilfunk-Messwoche können Interessierte mit Hilfe ihres Smartphones und der App der Bundesnetzagentur zur Breitbandmessung die Mobilfunkversorgung in ihrer Umgebung erfassen. Diese Daten sollen Erkenntnisse über das Nutzererlebnis liefern und zu einer Qualitätssteigerung der Mobilfunkversorgung beitragen. Laut Ministerium fließen die Daten anonymisiert in die Funklochkarte des Gigabitgrundbuchs ein.