In den kommenden Tagen wird es in Berlin und Brandenburg wieder kühler, doch starker Schneefall wie am Wochenende ist laut Wetterdienst vorerst nicht in Sicht.

Potsdam - Nach einem milden Start in die Woche wird es in Berlin und Brandenburg wieder kälter. Die Aussicht auf starken Schneefall wie am Wochenende bleibt aber vorerst gering. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wechseln sich am Dienstag Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer ab, teils begleitet von Gewittern. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 7 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen demnach auf bis zu null Grad, und es ist mit Schneeregen- und Schneeschauern sowie örtlicher Glätte zu rechnen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten weiterhin vorsichtig unterwegs sein.

Am Mittwoch setzt sich das kühle, unbeständige Wetter fort: Wolken dominieren, und vereinzelt gibt es Schnee- oder Schneeregenschauer bei Höchstwerten um 5 Grad. Laut DWD kann es am Donnerstag in der Region erneut schneien, bevor die Niederschläge in Regen übergehen.