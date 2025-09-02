Berlin - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer unter Drogeneinfluss in Berlin-Neukölln über den Gehweg gerast und gegen ein Schaufenster gekracht. Polizisten bemerkten am Montagabend, dass aus dem Auto des 32-jährigen Mannes auf der Autobahn Rauch aufstieg. Statt anzuhalten, flüchtete der Mann mit dem Wagen an der Buschkrugallee.

Er raste über rote Ampeln und durch den Gegenverkehr, während die Polizei ihn mit Sirene und Blaulicht verfolgte. In Höhe des Herrnhuter Wegs verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto, fuhr über eine Mittelinsel, dann auf den Gehweg und landete schließlich an der Fensterfront eines Geschäfts, von wo der Wagen zurück auf die Straße prallte. Anschließend flüchtete der Autofahrer zu Fuß und wurde von der Polizei in der Nähe festgenommen.

Der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand mutmaßlich unter Drogen, das Auto war nicht versichert. Zudem lagen auch Drogen in seinem Wagen. Mit Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Auch drei Passanten wurden medizinisch versorgt, weil sie unter Schock standen.