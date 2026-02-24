Jedes Jahr fragt der Deutsche Hochschulverband seine Mitglieder, wie sie die Wissenschaftsminister von Bund und Ländern bewerten. Sachsen-Anhalts Ressortchef Willingmann genießt hohe Anerkennung.

Magdeburg/Potsdam - Bei der Wahl des Wissenschaftsministers des Jahres ist Sachsen-Anhalts Ressortchef Armin Willingmann (SPD) auf Platz 2 gelandet. In der Umfrage wurde die Brandenburger SPD-Politikerin Manja Schüle zur Wissenschaftsministerin des Jahres gekürt. An der bundesweiten Online-Umfrage beteiligten sich nach Angaben des Deutschen Hochschulverbandes (DHV) 2.222 Verbandsmitglieder. Die Auszeichnung wird im Rahmen der Gala der Deutschen Wissenschaft am 23. März in Berlin vergeben.

Willingmann ist schon mehrfach als Wissenschaftsminister des Jahres ausgezeichnet worden. Im Kabinett ist er für die Bereiche Wissenschaft, Umwelt, Energie und Klimaschutz verantwortlich. Vor seiner politischen Karriere war er bis 2016 Rektor der Hochschule Harz.

Für das Ranking wurden die DHV-Mitglieder gefragt, inwieweit sie die Bundesministerin beziehungsweise ihre Landesministerinnen und -minister als geeignet für ihr Amt ansehen. Die Mitglieder konnten zwischen dem 13. November und dem 12. Dezember 2025 ihre Bewertung abgeben. Die Einladungen zur Teilnahme gingen elektronisch an 28.955 Mitglieder, für die eine E-Mail-Adresse vorlag. Der Verband ist die Berufsvertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland. Das Zentrum für Evaluation und Methoden (ZEM) erstellte die Umfrage.