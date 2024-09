Der Feuerwehreinsatz am Brocken ist noch nicht beendet. Bei Erkundungen wurden weitere Glutnester entdeckt. Und der Wind facht einzelne Feuer wieder an.

Wind facht kleinere Feuer am Brocken wieder an

Brand am Brocken

Wernigerode - Am Brocken im Harz geht der Einsatz nach dem Großbrand weiter. Auch heute seien weitere Glutnester entlang der Bahnlinie gefunden worden, teilte die Stadt Wernigerode mit. Durch anhaltenden Wind habe es oberhalb und unterhalb der Bahnlinie wieder kleinere Brände gegeben. Zunächst seien noch rund 70 Einsatzkräfte am Boden unterwegs gewesen, um die Glutnester zu bekämpfen. Diese musste nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Wernigerode am Nachmittag aus Sicherheitsgründen abgezogen werden. Die Löscharbeiten würden derzeit von den Gleisen aus durchgeführt.

Am Freitag war am Königsberg, einer Nebenkuppe des Brockens, ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Flugzeuge und Hubschrauber waren das Wochenende über im Einsatz, um die Feuerfront, die sich auf mehr als einen Kilometer Länge ausgebreitet hatte, zu bekämpfen.