Berlin/Potsdam - Windböen fegen zum Wochenstart durch Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es am Montag zu stürmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde kommen. Im Laufe des Abends lasse der Wind nach. Nach Angaben des DWD wird der Wind von wechselnden bis starken Wolken begleitet. Zeitweise regne es – bei einer Höchsttemperatur von elf Grad.

Laut Vorhersage kommt es am Dienstag weiter zu Windböen und ist auch in der Nacht zu Mittwoch teils böig. Am Mittwoch wehe nur noch ein schwacher Südwestwind. Am Dienstag und Mittwoch sowie in den Nächten rechnet der DWD mit wechselnder bis starker Bewölkung und gelegentlich etwas Regen. In der Nacht zu Dienstag und Mittwoch liegen die Tiefstwerte bei acht bis fünf Grad. Die Höchstwerte am Tag belaufen sich laut DWD auf zehn bis 14 Grad.